Miniklerden jandarmanın kuruluşuna özel güldüren ve duygulandıran klip - Son Dakika

Erzincan'da minik öğrenciler, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, yaklaşık 2 ay evlerinde online eğitim alarak oynadıkları "asker" skeçleriyle hem güldüren hem de duygulandıran bir klip hazırladı.

Drama eğitmeni Pınar Tanrıverdi, kentteki farklı okullarda 4, 5 ve 6. sınıfta okuyan 10 öğrenciyi bir araya getirerek, Kovid-19 sürecinde yaklaşık 2 ay online eğitim verdi.

Eğitimin ardından Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için kamera karşısına geçen minikler, içerikte çeşitli skeç, müzik ve marşların bulunduğu bir klip yaptı.

Daha önce tiyatro eğitimi görmeyen öğrencilerin, internet üzerinden görüntülü aldığı günlük 2 saat eğitimin ardından hazırladığı klip, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Mehmetçiğin yaşadıklarını duygusal ve mizah yönünden ele aldılar

Klipte, kız ve erkek öğrenciler, askerlerin, birliklerdeki koğuşlar ile içtima alanlarında yaşadıklarını mizahi ve duygusal yönden ele aldı. Minik öğrenciler, askeri kıyafetlerle çektikleri skeçlerin yanı sıra söyledikleri marşlarla da izleyenleri gururlandırdı.

Klip hazırlanmasında öğrencilere öncülük eden drama eğitmeni Tanrıverdi, pandemi sürecinde öğrencilerin evlerinde sıkılmamaları için online olarak bir etkinlik düzenlediğini söyledi.

Öğrencilerle gruplar halinde haftanın 5 günü 2'şer saat olmak üzere yaklaşık 2 aylık süreçte klip hazırladıklarını ifade eden Tanrıverdi, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimle pandemi sürecinde evde olduğumuz için ve önümüzdeki günlerde kutlanacak Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü planlayarak bir aktivite yapmak istedik. Pandemi sürecinde Jandarma Teşkilatı'nın istediği gibi kutlama yapamayacağını düşündüğüm için bu fikri öğrencilerimin aileleri ile paylaştım ve internet üzerinden çalışmalara başladık. Velilerimizin desteği ile böyle bir program hazırladık."

Klipte oynayan öğrenciler çok mutlu

Klip çekiminde rol alan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Dila Aliye Oktay ise pandemi sürecinde öğretmenlerinin kendilerine verdiği etkinlikleri arkadaşlarıyla çalıştıklarını belirterek, ortaya böyle güzel bir çalışma çıkardıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Öğrencilerden Gülneva Deniz Aslan da salgında dışarı çıkamadıkları için sosyal hayatlarının olmadığını anlattı.

Öğretmenleriyle günde 2 saat çalışarak klip hazırladıklarını aktaran Aslan, "Pandemi sürecinde jandarmanın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir şey yaptığımız için çok mutlu olduk. 23 Nisan'ı kutlayamadık ama böyle bir etkinlik gerçekleştirdiğimiz için çok keyif aldık." ifadelerini kullandı.