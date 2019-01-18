Miniklerden Münbiç Klibi
21 dakika önce
Kangal Atatürk İlköğretim Okulu 4-A sınıfı öğrencileri Münbiç operasyonuna hazırlanan askerlerimize moral vermek için bir klip hazırladı.
Kangal Atatürk
İlköğretim Okulu 4-A sınıfı öğrencileri Münbiç
operasyonuna hazırlanan askerlerimize moral vermek için bir klip hazırladı. Sivas
'ın Kangal İlçesinde bulunan Atatürk İlköğretim okulu 4-A sınıfı öğrencileri hazırladıkları Münbiç klibi ile sınır ötesinde zorlu şartlarda görev yapacak askerlerimize destek verdi. Sınıf Öğretmeni Esen Kuzu
öncülüğünde minik öğrenciler tarafından hazırlanan klip, sosyal medyada yoğun beğeni aldı.
Sınıf öğretmeni Kuzu yaptığı açıklamada, "Kangal Atatürk İlköğretim Okulu 4-A sınıfı olarak Münbiç'e girmeye hazırlanan Mehmetçiğimiz için işaret dilini de kullanarak bir klip hazırladık. İlçemizin çeşitli noktalarında çekmiş olduğumuz bu klibi sosyal medyada paylaştık. Bize destek veren okul müdürümüz Aydın
Canpolat'a ve değerli öğretmen arkadaşlarıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:46 Kaynak: İHA
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