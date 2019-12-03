Son Dakika Haberleri: Miniklerden not kağıtlarıyla "duyarlılık" çağrısı
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Miniklerden not kağıtlarıyla "duyarlılık" çağrısı

6 saat önce

Antalya'da kreş öğrencileri, bir sürücü tarafından engelli park yerine bırakılan otomobile not kağıtları yapıştırarak duyarlılık çağrısında bulundu.

Miniklerden not kağıtlarıyla

Antalya'da kreş öğrencileri, bir sürücü tarafından engelli park yerine bırakılan otomobile not kağıtları yapıştırarak duyarlılık çağrısında bulundu.

Konyaaltı Belediyesi Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşi Gündüz Bakım Evi'nin öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Öğrenciler, ellerinde "Engelleri kaldırın", "Engellilere yol değil, sevgi açın", "En büyük engel sevgisizliktir" gibi mesajlar içeren pankartlar taşıdı.

Öğrenciler, engelli park yerine bırakılan otomobile not kağıtları yapıştırarak duyarlılık çağrısında bulundu.

O sırada bölgede bulunanlar küçük öğrencilere alkışlarla destek verdi.

Konyaaltı Belediyesi, Antalya, Gürsu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:26 Kaynak: AA
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