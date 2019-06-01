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Miniklerden örnek çevreci davranış

4 dakika önce

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu'nun minik öğrencileri, bir dönem boyunca biriktirdikleri pet şişeleri belediye ekiplerine teslim ederek herkese örnek oldu.

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ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu'nun minik öğrencileri, bir dönem boyunca biriktirdikleri pet şişeleri belediye ekiplerine teslim ederek herkese örnek oldu.

Çankaya Belediyesi, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu ile yaptığı işbirliğinin karşılığını aldı. Minik öğrenciler, bir dönem boyunca biriktirdikleri pet şişeleri belediye ekiplerine teslim ederek herkese örnek oldular. Çevre bilincini artırmak ve daha duyarlı bir nesil yetiştirmek için birçok etkinlik düzenleyen, öğrencilere eğitimler veren ve projeler üreten Çankaya Belediyesinin okullarla işbirliği de sürüyor.

Binlerce pet şişe biriktirdiler

ODTÜ Geliştirme Vakfı İlkokulu öğrencileri örnek bir davranış sergiledi. Ana sınıfı ile birlikte bir dönem boyunca kullandıkları pet şişeleri biriktiren ilkokul öğrencileri, geri dönüşüme büyük katkı sağladı. Binlerce pet şişeyi kullandıktan sonra atmayan ve bir merkezde biriktiren minikler daha sonra biriken pet şişeleri Çankaya Belediyesi Çevre Müdürlüğü yetkililerine teslim ettiler. Hazırladıkları pankartlarla topluma mesajlar vermeyi de ihmal etmeyen minik öğrenciler, duyarlı davranışlarıyla herkese örnek oldular. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:36 Kaynak: İHA
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