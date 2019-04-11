Son Dakika Haberleri: Miniklerden Polise Ziyaret

Miniklerden Polise Ziyaret

53 dakika önce

Tufanbeyli Cumhuriyet İlkokulu anasınıfı öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

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Tufanbeyli Cumhuriyet İlkokulu anasınıfı öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

Öğretmen Ekin Doğan eşliğinde İlçe Emniyet Amirliği'ne gelen öğrencileri İlçe Emniyet Amiri Mehmet Doğan ve polislerin karşıladı.

Öğrenciler, polislere çiçek verdi, Polis Haftası'nı kutladı ve yaptıkları resimleri hediye etti. İlçe Emniyet Amiri Mehmet Doğan ve polis memurları da öğrencilere merkezi gezdirerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Anasınıfı öğretmeni Doğan, ziyaretle öğrencilerin polislerin nasıl çalıştığını, neler yaptıklarını yerinde gördüğünü belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:09 Kaynak: AA
Tufanbeyli, Polis, Güncel
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