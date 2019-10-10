Miniklerden "Rize'ye demiryolu istiyoruz" pankartı
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Çaykur Rizespor'un Rize Kent Konseyi ile birlikte başlattığı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Mehmet Cengiz Tesislerinde devam ederken minik ziyaretçilerden Demir Yolu Projesi'ne destek geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:12 Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor'un Rize Kent Konseyi ile birlikte başlattığı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Mehmet Cengiz Tesislerinde devam ederken minik ziyaretçilerden Demir Yolu Projesi'ne destek geldi.
Minik futbolcular "Rize'ye demiryolu istiyoruz" pankartı açarak tren halkası oluşturup taleplerini dile getirdiler. Ardından Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı Operasyonu'na katılan askerlerimize destek veren minikler kahramanlarımıza selam gönderdiler. - RİZE
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