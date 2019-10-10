Son Dakika Haberleri: Miniklerden "Rize'ye demiryolu istiyoruz" pankartı
Son Dakika Güncel Miniklerden 'Rize'ye demiryolu istiyoruz' pankartı

Miniklerden "Rize'ye demiryolu istiyoruz" pankartı

6 dakika önce

Çaykur Rizespor'un Rize Kent Konseyi ile birlikte başlattığı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Mehmet Cengiz Tesislerinde devam ederken minik ziyaretçilerden Demir Yolu Projesi'ne destek geldi.

Miniklerden

Çaykur Rizespor'un Rize Kent Konseyi ile birlikte başlattığı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Mehmet Cengiz Tesislerinde devam ederken minik ziyaretçilerden Demir Yolu Projesi'ne destek geldi.


Minik futbolcular "Rize'ye demiryolu istiyoruz" pankartı açarak tren halkası oluşturup taleplerini dile getirdiler. Ardından Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı Operasyonu'na katılan askerlerimize destek veren minikler kahramanlarımıza selam gönderdiler. - RİZE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:12 Kaynak: İHA
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