Son Dakika Haberleri: Miniklerden Sağlıkçı Büyüklerine Jest

Miniklerden Sağlıkçı Büyüklerine Jest

2 saat önce

Anadolu Atakent Kreş ve Anaokulu ile Tatbikat İlköğretim Okulu öğrencilerinden anlamlı ziyaret.Dünyada her yıl kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri nedeniyle Erzurumlu minik öğrenciler bir sürpriz yaparak İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerini ziyaret edip çiçek verdi.

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Anadolu Atakent Kreş ve Anaokulu ile Tatbikat İlköğretim Okulu öğrencilerinden anlamlı ziyaret.

Dünyada her yıl kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri nedeniyle Erzurumlu minik öğrenciler bir sürpriz yaparak İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerini ziyaret edip çiçek verdi.

Anadolu Atakent Kreş ve Anaokulu ile Tatbikat İlköğretim Okulu öğrencilerinden oluşan bir grup minik öğrenci bugün İl Sağlık Müdürlüğü'ne gelerek sağlık yöneticilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Çelebi ve diğer kurum yöneticilerini ziyaret ederek çiçek veren miniklerin sürprizi sağlık yöneticilerini çok memnun etti.

Başkan Özgür Çelebi, miniklerin bu jestinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan ziyaretten ötürü minik öğrencilere tüm mesai arkadaşları adına teşekkür etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:32 Kaynak: İHA

14 Mart, Atakent, İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel
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