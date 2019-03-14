Miniklerden Sağlıkçılara Sürpriz
1 saat önce
Samsun 19 Mayıs Kuşkayası İlkokulu öğrencileri 14 Mart Tıp bayramı dolayısıyla İlçe Devlet Hastanesine sürpriz ziyaret yaptı.
Samsun 19 Mayıs Kuşkayası
İlkokulu öğrencileri 14 Mart
Tıp bayramı dolayısıyla İlçe Devlet Hastanesine sürpriz ziyaret yaptı.
Çiçekle hastaneye gelen öğrenciler doktorların Tıp Bayramı
'nı kutlayarak, onlara çiçek takdim ettiler. Öğrencileri makamında kabul eden Başhekim Dr. Mehmet Akif Gün, anlamlı bulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gün, "Çocukların ziyareti bizleri çok mutlu etti, bizim için sürpriz bir ziyaret oldu. Kuşkayası öğretmen ve öğrencilerine böyle bir günde bizleri unutmadıkları için çok teşekkür ederim" dedi.
19 Mayıs Kuşkayası İlk-Ortaokul Müdürü İsmail Çetin
de, "Öğrencilerimiz ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı'nda fedakar doktorlarımız ve hemşirelerimizi ziyarete ettik. Bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmadığımız için mutluyuz" dedi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:51 Kaynak: İHA
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