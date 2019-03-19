Son Dakika Haberleri: Miniklerden Şehitliğe Ziyaret

Miniklerden Şehitliğe Ziyaret

9 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Müftülüğe bağlı Hz. Aişe Kız Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu öğrencileri ve öğreticileri, İslahiye Şehitliğini ziyaret etti.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Müftülüğe bağlı Hz. Aişe Kız Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu öğrencileri ve öğreticileri, İslahiye Şehitliğini ziyaret etti.


Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, kurs öğreticisi Ahmet Çolak, miniklere Çanakkale ruhunu, şehitlik kavramını şehitliği ziyaret edip, dua ederek anlattıklarını ifade etti.

Minik kurs öğrencileri, şehit mezarlarına çiçek bıraktıktan sonra şehitlik önünde fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:14 Kaynak: AA

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Gaziantep, Güncel
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