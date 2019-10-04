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Miniklerden sevimli dostlarına ziyaret

2 saat önce

Van'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle değişik okullardan yaklaşık 200 anasınıfı ve ilkokul öğrencisi, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Miniklerden sevimli dostlarına ziyaret, System.String[]

Van'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle değişik okullardan yaklaşık 200 anasınıfı ve ilkokul öğrencisi, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.


Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi ve barınak çalışanları tarafından kapıda karşılan minikler, merkezdeki veteriner hekimler tarafından hayvan sağlığı, hayvanlara yaklaşım ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirildi. Daha sonra barınaktaki kedi ve köpeklerle bolca vakit geçiren çocuklar, gönüllerince eğlendi.


Merkezde çok güzel vakit geçirdiklerini anlatan 4. sınıf öğrencisi Ali Çağan Üstündağ, öğretmenlerine ve veteriner hekimlere teşekkür etti. Minik hayvan sever Üstündağ, "Kedi ve köpekleri yakından sevdim. Korkulacak bir şey yokmuş. Hepsi çok tatlıydı. Ben de küçük bir köpek sahiplenmek istiyorum. Ailemle buraya geleceğim" ifadelerini kullandı.


Çocukların ziyaretinden oldukça memnun olduklarını söyleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi ise, "Burada modern bir hayvan barınağına sahibiz, hayvan ambulansımız var. Sokak hayvanlarımızı kısırlaştırarak gerçek yaşam alanlarına bırakıyoruz. Sahiplendiriyoruz, her ailenin bir sokak hayvanını sahiplenmesini de teşvik ediyoruz. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde değişik okullarımızdan çocuklarımız barınağımızı ziyarete geldiler. Bu ziyaretlerle beraber çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılanmış olacak" dedi.


Öğrenciler, hayvanlara yanlarında getirdikleri mamaları verirken, barınak personelleri tarafından da miniklere kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu. - VAN

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:52 Kaynak: İHA
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