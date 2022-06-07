Miniklerden "sıfır atık" temalı kareografi gösterisi - Son Dakika
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Miniklerden "sıfır atık" temalı kareografi gösterisi

07.06.2022 17:34

Miniklerden "sıfır atık" temalı kareografi gösterisiZONGULDAK Zonguldak'ta yüzlerce öğrenci sundukları kareografisi ile çevre haftasına damga vurdu.

Miniklerden "sıfır atık" temalı kareografi gösterisi

ZONGULDAK Zonguldak'ta yüzlerce öğrenci sundukları kareografisi ile çevre haftasına damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" projesi doğrultusunda Zonguldak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Bahçelievler İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri doğrultusunda Bahçelievler İlkokulu öğrencileri adeta görsel şölene imza attı. Geri dönüşüm logosunun yer aldığı oklar üzerinde kareografi yapan 263 öğrenci, "Sıfır Atık" temalı pankartı sallayarak çevrenin temiz tutulması mesajını verdi.

Minikler Türkiye Çevre Haftası'na damga vurdu

Dron ile havadan da görüntülenen etkinlik izleyenlerden tam not aldı. Bahçelievler İlkokulu Sınıf Öğretmeni Celal Yağız, "Bugün burada sıfır atık projesiyle ilgili bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımızın katılımıyla güzel bir etkinlik oldu. Zaten daha önce de okul olarak bu tarz etkinliklere katılıyorduk. Çocuklara atıkların geri dönüşümüyle ilgili değerlendirilmesi konularında derslerimizde de yer veriyoruz. Sınıflarımızda yine atık kağıt toplama, atık pil toplama, geri dönüşüm konularında çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalardan dolayı katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin devamını, çocuklarda da geri dönüşüm bilincinin oluşması açısından önemli olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Çok güzel bir dünya bizi bekliyor"

Dördüncü sınıf öğrencisi Tuana Erkişi, "Ben geri dönüşümün doğaya çok güzel bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü plastik atıklar, kağıt atıklar, pil atıklar doğaya çok zarar veriyor. Bence bunları geri dönüşüm kutularına atarak dünyamızı daha güzel hale getirebiliriz. Bugün çok güzel bir etkinlik oldu. Bütün öğrencilere katkısı olduğunu düşünüyorum. Doğaya atılan çöpler zarar veriyor. Ayrıştırarak atık kutularına atarsak gelecek için çok güzel bir dünya bekliyor" diye ifade etti.

"Geri dönüşümle dünyamızı ileri götüreceğiz"

Dördüncü sınıf öğrencisi Buğlem Avcı, "Çevremizi temiz tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Çevremiz güzel olduğunda daha ileri gideceğimizi düşünüyorum. Okulumuzda böyle bir etkinlik düzenledik. Sınıflarımızda okulumuzun her katında geri dönüşüm kutuları var. Bunları biz de kullanıyoruz. Geri dönüşüm kutularını her yere koyarsak dünyamızın daha ileriye gideceğini düşünüyorum" dedi.

Miniklerden sıfır atık temalı kareografi gösterisi
Miniklerden sıfır atık temalı kareografi gösterisi
Miniklerden sıfır atık temalı kareografi gösterisi
Miniklerden sıfır atık temalı kareografi gösterisi

YORUMLAR
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Zonguldak'ta öğrenciler geri dönüşümün önemini koreografiyle anlattı Zonguldak'ta öğrenciler geri dönüşümün önemini koreografiyle anlattı Zonguldak'tan kısa kısa Zonguldak'tan kısa kısa
Kaynak: İHA

Bahçelievler, Zonguldak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miniklerden 'sıfır atık' temalı kareografi gösterisi - Son Dakika

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