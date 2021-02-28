Miniklerden türbeye ziyaret - Son Dakika

Miniklerden türbeye ziyaret

28.02.2021 13:14
Miniklerden türbeye ziyaret, System.String[]

Gençlik Liderleri ve Aziziye Gençlik Merkezi üyelerinin bu seferki durağı Dutçu Köyünde bulunan Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi oldu.

Gençlik Liderleri ve Aziziye Gençlik Merkezi üyelerinin bu seferki durağı Dutçu Köyünde bulunan Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2021 yılını 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilan etmesi nedeniyle gençlik liderleri ve minik yürekler Yunus Emre Türbsesi'ni ziyaret ederek dualar okudu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi faaliyetlerine yoğun şekilde devam ediyor. Gençlik Liderleri ve Aziziye Gençlik merkezi üyelerinin bu seferki durağı Dutçu Köyünde bulunan Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi oldu. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin gönül gözüyle Yunus Emre ve Tapduk Emre'nin mezarlarının Dutçu köyünde olarak bildirerek kendisi tarafından mezar taşlarının yaptırıldığı rivayet edildiğini belirten Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Yasar Taşkesenlioğlu, 'Bizim Yunus Yılı' kapsamında Palandöken İlçesine Bağlı Dutçu Mahallesi'ndeki Yunus Emre Türbesine ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençlik Liderleri Yaser Taşkesenlioğlu, Ümran Öztürk, Yavuz Selim Turgut tarafından organize edilen ziyarette çocuklara Yunus Emre ile ilgili bilgi verilerek, Bizim Yunus hikayesi anlatılıp, yüzyıllarca önce yaşayan bu büyük tasavvuf aliminin doğumdan yaşama ve insana değer vermek konularında yazmış olduğu şiirlerinden bahsedildi. Erzurum GSİM Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri her yıl minik çocukları ve gençlik merkezi üyeleriyle birlikte Yunus Emre türbesine ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Gençlik Liderleri, Yunus Emre'nin özellikle İnsan sevgisi ile ilgili mesajları çocuklara aktarmaya çalıştıklarını belirttiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılını Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan etmesiyle Yunus Emre türbesinin şehrimiz adına daha fazla sahiplenilip inanç turizminde önemli bir yer tutulması gerektiğini belirten Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğl, genç nesillere Anadolunun manevi mihmandarlarından olan Yunus Emre'yi aktarmanın büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Anadolu halkı tarafından çok sevilerek sahiplenilen Yunus Emre'nin türbesi Türkiye'de 9 ilde bulunup ziyaretçi akınına uğruyor. Yunus Emre'nin mezar taşı kitabesinde; 'Elfatihatü el arifinbillah. Yunus Emre kaddes Allah'u Tealasirrehu' (Ruhuna Fatiha. Aziz kılınmış Yunus Emre Allah'u Teala sırrını aziz kılsın. Hicri 797. Miladi 1381) yazarken, Taptuk Emre'nin mezar taşı kitabesinde ise 'Elfatihatü gudbül afirin. Taptuk Emre kaddes Allah'u Tealasirrehu' (Ruhuna Fatiha. Aziz kılınmış ariflerin kutbu Taptuk Emre. Allah'u Teala sırrını aziz kılsın. Hicri 797. Miladi 1381) yazısı yer alıyor. Yunus Emre'nin mezar taşının, hocası Taptuk Emre'nin tarafına doğru eğik durması saygı nişanesi olarak değerlendiriliyor. - ERZURUM

Miniklerden türbeye ziyaret
Miniklerden türbeye ziyaret
Miniklerden türbeye ziyaret
Miniklerden türbeye ziyaret

Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum, Aziziye, Mevla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Miniklerden türbeye ziyaret - Son Dakika


Son Dakika

Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Saçlarını sigortalatma kararı alan Lara, işlem için 500 bin TL ödeyecek Saçlarını sigortalatma kararı alan Lara, işlem için 500 bin TL ödeyecek         
23:57
Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü         
22:39
Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama         
22:12
Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı         
21:50
Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum         
20:29
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi         
18:53
Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti         
17:03
Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor         
16:58
İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı         
16:57
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı         
09:49
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 01:22:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Miniklerden türbeye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei