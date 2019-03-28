Miniklerden 'Yaşasın Tiyatro' Etkinliği

Oyunpazarı Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, 27 Mart Tiyatro Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Tiyatroya sahip çıkan minikler, üzerinde 'Yaşasın Tiyatro' yazılı bir tiyatro sahnesi oluşturdu. Çeşitli drama çalışmaları ve gösteriler yapan minikler, keyifli bir gün geçirdi. Renkli kareler oluşturan minikler, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.