Miniklerden 'Yaşasın Tiyatro' Etkinliği
1 saat önce
Türkiye'nin aydınlık yarınlarının yetiştiği Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi (Oyunpazarı), 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.
Oyunpazarı Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, 27 Mart Tiyatro Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.
Tiyatroya sahip çıkan minikler, üzerinde 'Yaşasın Tiyatro' yazılı bir tiyatro sahnesi oluşturdu. Çeşitli drama çalışmaları ve gösteriler yapan minikler, keyifli bir gün geçirdi. Renkli kareler oluşturan minikler, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:48 Kaynak: Bültenler
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