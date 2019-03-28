Son Dakika Haberleri: Miniklerden 'Yaşasın Tiyatro' Etkinliği

Miniklerden 'Yaşasın Tiyatro' Etkinliği

1 saat önce

Türkiye'nin aydınlık yarınlarının yetiştiği Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi (Oyunpazarı), 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

Miniklerden 'Yaşasın Tiyatro' Etkinliği, System.String[]

Oyunpazarı Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, 27 Mart Tiyatro Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Tiyatroya sahip çıkan minikler, üzerinde 'Yaşasın Tiyatro' yazılı bir tiyatro sahnesi oluşturdu. Çeşitli drama çalışmaları ve gösteriler yapan minikler, keyifli bir gün geçirdi. Renkli kareler oluşturan minikler, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:48 Kaynak: Bültenler

27 Mart, Güncel
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