Son Dakika Haberleri: Miniklerden Yerli Malı Etkinliği

Miniklerden Yerli Malı Etkinliği

1 saat önce

Bilecik'te minik öğrencilere yerli malı kullanımının ülke ekonomisine katkısının büyüklüğünü anlatıldı.

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Bilecik'te minik öğrencilere yerli malı kullanımının ülke ekonomisine katkısının büyüklüğünü anlatıldı.

Edebali Şehir İlkokulu öğretmenleri, Yerli Malı Haftası kapsamında, öğrencilerine yerli malı kullanımının ülke ekonomisine katkısının büyüklüğünü anlattılar. Bunun yanında para biriktirmek ve tutumlu olmanın önemine değinilerek, öğrenciler yerli olan ürünleri nasıl anlayabileceklerini öğrendiler.

"Geçmişteki tatları günümüze taşıdık"

Yapılan program hakkında bilgi veren Okul Müdürü Saadet Güzel, öğrencilere Yerli Malı Haftasının tarihçesine değindiklerini belirterek, "Çocuklarımız okudukları şiir ve İngilizce bilmecelerden sonra ev yapımı yerli ürünleri afiyetle yiyen çocuklar, müzik eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşadılar. Çocukluğumuzdaki gibi geleneksel bir kutlama olmasına özen gösterdik. Geçmişteki tatları günümüze taşıdık. Ayrıca çocukların İngilizce bilgilerini pekiştirmeye yönelik bilmece etkinliği düzenledik" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:22 Kaynak: İHA

Bilecik, Yerli Malı, Yaşam
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