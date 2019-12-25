Miniklerden "yerli" teknoloji ziyareti - Son Dakika
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Miniklerden "yerli" teknoloji ziyareti

6 saat önce

Samsun'da minik öğrenciler Yerli Malı Haftası kapsamanda yerli akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder fabrikasını inceledi.

Miniklerden

Samsun'da minik öğrenciler Yerli Malı Haftası kapsamanda yerli akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder fabrikasını inceledi.

Atakum Belediyesi Fırat Özdemir Anaokulu öğrencileri gezi sırasında cep telefonu, tablet ve bilgisayarların üretim aşamasını yakından görme şansı elde etti.

Okul öncesi öğretmeni Hatice Kürkçü, öğrencilerine küçük yaşta yerli ve milli duyguları aşılamak istediklerini geziyi de bu kapsamda düzenlediklerini ifade ederek, "Çocukları yerli malı kullanmaları konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Gezide ayrıca üretim aşamasında işbirliği ve dayanışmanın önemini aktarmış olduk." dedi.

Kürkçü, amaçlarının ülkenin daha ileriye götürülmesi için çalışmanın ne kadar önemli olduğunu çocuklara aşılamak olduğunu vurgulayarak, "Samsun'da bulunan ve yerli üretim yapan Reeder cep telefonu fabrikasını ziyaret etmek istedik. Cep telefonunun üretim aşamalarını, paketleme ve servis hizmetlerini görüp inceleme fırsatı bulan çocuklar farklı bir deneyim yaşadılar." diye konuştu.

Yerli Malı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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