Son Dakika Haberleri: Miniklere aşure etkinliği
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Miniklere aşure etkinliği

1 saat önce

Gaziantep Özel Minik Yıldızlar Kreş-Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü'nde Muharrem Ayı münasebetiyle aşure etkinliği düzenlendi.

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Gaziantep Özel Minik Yıldızlar Kreş-Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü'nde Muharrem Ayı münasebetiyle aşure etkinliği düzenlendi.


Etkinlikte konuşan Kurum Müdürü Gamze Talan, amacın aşure geleneğini yaşatmak ve minik öğrencilere de bu geleneği öğreterek sevdirmek olduğunu ifade etti.Talan, "Çocuklarımız yapımını büyük bir zevkle izledikleri aşure ile paylaşmanın tadına vardılar. Okul Öncesi Eğitim'den başlayarak çocuklarımıza öz değerlerimizi aktarmayı hedefliyoruz. Aşure deyip geçmemek lazım. İçinde; birlik-beraberlik, paylaşma, katkıda bulunma ve daha birçok öğreti saklı. Bu değerlerin kazanımı noktasında, etkinliğimizin çocuklarımıza katkıda bulunacağını ümit ediyoruz. - GAZİANTEP

Muharrem Ayı, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:09 Kaynak: İHA
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