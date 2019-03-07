Miniklere Deprem Hakkında Bilgi Verildi
30 dakika önce
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Şube görevlileri Aşağıköy İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerini ziyaret ederek, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle bilgi verdiler.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Şube görevlileri Aşağıköy İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerini ziyaret ederek, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle bilgi verdiler.
Yapılan her iki okul ziyareti, öğrencilere depremle ilgili çizgi film izletilmesi ve öğrencilerin deprem ile alakalı merak ettikleri konuları soru cevap şeklinde cevaplandırmalarının ardından son buldu. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:41 Kaynak: İHA
Hırsızların Seyyar Satıcı Yalanı Polisi Kandırmaya Yetmedi
Anne Olmayı 7 Kez Denedi, Sorun Bağırsaklarında Çıktı
Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı
80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü