Son Dakika Haberleri: Miniklere doğadaki ağaçları ve canlıları yakından tanıma imkanı buldu
Son Dakika Yaşam Miniklere doğadaki ağaçları ve canlıları yakından tanıma imkanı buldu

Miniklere doğadaki ağaçları ve canlıları yakından tanıma imkanı buldu

6 saat önce

Bilecik'te minik öğrenciler doğadaki ağaçları ve canlıları yakından tanıma imkanı buldu.

Miniklere doğadaki ağaçları ve canlıları yakından tanıma imkanı buldu, System.String[]

Bilecik'te minik öğrenciler doğadaki ağaçları ve canlıları yakından tanıma imkanı buldu.


Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde faaliyet gösteren Bahçelievler Anaokulu öğrencileri sonbaharda ısıtan güneşin tanıdı çıkararak, Kent Ormanı'nda doğa yürüyüşü yaptılar. Okul müdürü ve öğretmenleri eşliğinde güzel bir gün geçiren minikler ormanlık alandaki ağaçları ve canlıları yakından tanıma imkanı buldular. Akşam evde annelerine hazırlattıkları kumanyaları da ormanda piknik yaparak yiyen minikler, keyifli bir gün geçirdiler. 2023 Eğitim Vizyonundaki Temel Eğitim programları kapsamında dışarıda öğrenme etkinliği yapılan miniklere, kazanımlarını yaparak ve yaşayarak öğretilmek amaçlandı. - BİLECİK

Bahçelievler, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:41 Kaynak: İHA
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