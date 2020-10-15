Miniklere doğru el yıkama tekniği öğretildi - Son Dakika

Miniklere doğru el yıkama tekniği öğretildi

15.10.2020 12:18

Miniklere doğru el yıkama tekniği öğretildi Dünya El Yıkama Günü'nde Zeytinburnu'nda gerçekleşen etkinlikte miniklere doğru el yıkama tekniği anlatılırken küçük yaşlardan itibaren el yıkama alışkanlığı kazanılmasının önemine dikkat çekildi.

Miniklere doğru el yıkama tekniği öğretildi

İSTANBUL - Dünya El Yıkama Günü'nde Zeytinburnu'nda gerçekleşen etkinlikte miniklere doğru el yıkama tekniği anlatılırken küçük yaşlardan itibaren el yıkama alışkanlığı kazanılmasının önemine dikkat çekildi.

Zeytinburnu Belediyesi ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle 15 Ekim ' Dünya El Yıkama Günü' dolayısıyla el hijyeni önemine dikkat çekmek amacıyla 'Sağlık Elde Başlar' projesi hayata geçildi. Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlköğretim Okulu'nda gerçekleşen programa Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt ve Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özgür Gözer katıldı. Doç. Dr. Süda Tekin çocuklara doğru el yıkama tekniğini uygulamalı olarak gösterdi. Etkinlikte minik öğrencilere küçük yaşlardan itibaren el yıkama alışkanlığı kazandırarak eller aracılığıyla bulaşan bir çok hastalığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde el hijyeninin öneminin vurgulandığı etkinlikte çocuklara hijyen seti dağıtıldı.

"Büyük bir salgınla mücadele ediyoruz temizliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi "

Konuyla ilgili konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy " Bugün ilçemizde 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Dünya El Yıkama Günü başlangıç dersini yapıyoruz. Bu yıl 4'üncüsünü yapıyoruz ama geçtiğimiz yıl mart ayından itibaren dünyayı ve Türkiye'yi tabiri caizse kasıp kavuran hepimizin hayatını etkileyen şu an hepimizi maskeli hale getiren büyük bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgın bir kez daha hijyenin, temizliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Temizliğin en başta elle başladığı birçok hastalıklardan korunmanın yolunun ellerimizi temiz tutmamız olduğunu bütün dünyaya ve Türkiye'ye gösterdi. Geçtiğimiz yılda benzer bir programı yine Koç Üniversitemizle, milli eğitim müdürlüğümüzle, kaymakamlığımızla işbirliğiyle yapmıştık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bütün birinci sınıflara girip mobil lavaboyla hocalarımız, doktorlarımız doğru el yıkamayı çocuklarımıza öğretecekler" ifadelerini kullandı.

Miniklere doğru el yıkama tekniği öğretildi
Miniklere doğru el yıkama tekniği öğretildi
Miniklere doğru el yıkama tekniği öğretildi
Miniklere doğru el yıkama tekniği öğretildi

Koç Üniversitesi, Zeytinburnu, Ömer Arısoy, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Miniklere doğru el yıkama tekniği öğretildi - Son Dakika

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