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Miniklere hayvan sevgisi aşılandı

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü 'Sen de Bir Pati Sev Projesi' kapsamında minik öğrencilere hayvan sevgisi aşılandı.

Miniklere hayvan sevgisi aşılandı, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü 'Sen de Bir Pati Sev Projesi' kapsamında minik öğrencilere hayvan sevgisi aşılandı.


Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün çocuklara hayvan sevgisini aşılamak üzere gerçekleştirdiği Sen de Bir Pati Sev Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar Eskişehir'de binlerce öğrenciye ulaşarak eğitim çalışması yürüten Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, son olarak Parmakizi Anaokulunda düzenlenen eğitim ile çocuklara hayvan sevgisini aşıladı. Etkinlikte veteriner hekimler tarafından öğrencilere hayvan sevgisi, sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiği ve Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca sokakta hayvanlara nasıl davranılması gerektiği konusunda sunum yapılırken, şarkılar eşliğinde gerçekleştirilen taklitler de öğrencilerden ilgi gördü. Gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının önemine değinen yetkililer, "Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayarak onları sevmeyi ve merhamet göstermeyi öğrenmelerini sağlıyoruz. Sorumluluk duygusunu geliştirerek hayvanlardan korkmamalarını, onların da bir can taşıdığını ve sevgiye ihtiyaçları olduğunu mizansen ve doğaçlama taklitler yaparak aktarıyoruz eğitimlerimiz devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.


1-3 yaş grubu çocuklar ile müzik eşliğinde hoşça vakit geçirilirken çocukların konuyu pekiştirmesini kolaylaştırmak için getirilen kedi ve eğitim köpeği Köfte de çocuklardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik sonunda öğrencilere Tepebaşı Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler ve katılım belgeleri takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:11 Kaynak: İHA
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