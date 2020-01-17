Miniklere hijyen farkındalığı - Son Dakika
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Miniklere hijyen farkındalığı

6 saat önce

Buca Belediyesi ekipleri, 16 Ocak Dünya Hijyen Günü nedeniyle miniklere hijyen eğitimi verdi.

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Buca Belediyesi ekipleri, 16 Ocak Dünya Hijyen Günü nedeniyle miniklere hijyen eğitimi verdi.


Buca Belediyesi ekipleri, 16 Ocak Dünya Hijyen Günü nedeniyle minikler için etkinlik düzenledi. Miniklere evrensel hijyen kuralları öğretilirken, pırlanta merkezlerindeki program renkli görüntülere sahne oldu. Kış enfeksiyonlarının yoğun yaşandığı bugünlerde, en temel koruyucu adımın el hijyeninden geçtiğinin vurgulandığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.


Temizlik alışkanlığının erken yaşlarda çocuğa kazandırılmasının pek çok avantajı bulunduğunu belirten yetkililer, "Özellikle enfeksiyonların yaşandığı kış aylarında hijyen iki kat önem kazanıyor. Başta el hijyeni olmak üzere çocuklarımıza alışkanlık kazandırdığımızda bulaşıcı hastalıkların da önüne geçmiş oluyoruz" açıklamasını yaptı. - İZMİR

Buca Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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