Miniklere itfaiye ve AFAD eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Miniklere itfaiye ve AFAD eğitimi - Son Dakika

Miniklere itfaiye ve AFAD eğitimi

6 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Kültür Daire Başkanlığına bağlı Çocuk Gündüz Bakım Evinde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD tarafından anaokulu çocukları ve eğitmenlerine yangın ile ilkyardım ve bilgilendirme eğitimleri verildi.

Miniklere itfaiye ve AFAD eğitimi, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Kültür Daire Başkanlığına bağlı Çocuk Gündüz Bakım Evinde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD tarafından anaokulu çocukları ve eğitmenlerine yangın ile ilkyardım ve bilgilendirme eğitimleri verildi.


Eğitimde anaokulu öğrencilerine önce itfaiye personeli Ercan Kabadayı tarafından olası bir yangın esnasında neler yapılması ve yapılmaması gerektiği anlatıldı. Ardından çocuklara ilk yardım konusunda hem eğitici hem de eğlenceli bir çizgi film gösterimi yapıldı. Son olarak itfaiyenin 110 olan numarasının diğer acil durum çağrı merkezleri ile beraber 112 numarası altında birleştiği hatırlatması yapıldı.


Yangın eğitiminin ardından deprem eğitimi için AFAD'da görevli inşaat mühendisi Enis Işık öğrencilere deprem anında ve sonrasında sırasıyla neler yapılması gerektiğini, deprem çantasında neler bulundurulması gerektiğinin bilgisini verdi ve ardından miniklerle deprem tatbikatı gerçekleştirdi.


Eğitimlerin ardından AFAD personeli tüm katılımcılara afet çadırının nasıl kurulması gerektiği uygulamalı olarak öğretti. 4 kişilik bir aileyi içine alabilecek bir çadırın kurumu için üniversitenin güvenlik görevlileri hazır bulundu.


Eğitim miniklerin çadırın içini gezmesi ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.


OMÜ Gündüz Bakım Evi konferans salonunda gerçekleşen eğitime OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili Oktay Dinç, Şube Müdürü Ali Cengiz Ciğerci, üniversitenin güvenlik personeli, anaokulu eğitmenleri ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İtfaiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına cevap: Mültecilere ateş etmek ve öldürmek kabul edilebilir mi?
İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak NATO'nun Mons'taki karargahında çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:52:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Miniklere itfaiye ve AFAD eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]