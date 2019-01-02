Son Dakika Haberleri: Miniklere Kitap Kumbarası

Miniklere Kitap Kumbarası

11 dakika önce

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Neşeli Minikler Kreşi miniklere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için "Kitap Kumbaram" etkinliği düzenledi.

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Keçiören Belediyesi'ne bağlı Neşeli Minikler Kreşi miniklere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için "Kitap Kumbaram" etkinliği düzenledi.

Tutumlu olma ve kitap okuma alışkanlığı kavramlarının eğlenceli bir etkinlik aracılığıyla çocuklara benimsetilmesi amacıyla Neşeli Minikler Kreşinde öğrenciler kitaplarla buluşturuldu.

Neşeli Minikler Kreşinde eğitim alan çocuklara kumbara hediye edilerek tutumlu olmaya teşvik edildi. Ardından minikler, kumbarada biriktirdikleri harçlıklarla kreşte açılan mini kitap standından istedikleri kitapları alırken, eğlenceli dakikalar da yaşadılar.

Çocukları tutumlu olmaya ve kitap okuma alışkanlığını eğlenceli bir aktiviteyle kazandırmaya teşvik eden etkinlikle ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Kitap en iyi arkadaştır. Küçük yaşta kazanılan her davranış daha sonraki yaşlarda da kalıcı oluyor. Biz de çocuklarımızın çevre bilinci konusunda sorumluluk alması, kitap okumayı sevmesi konularında teşvik edici çalışmalar yapıyoruz. Onların donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı, öz güven sahibi ve nitelikli bir şekilde yetişmesi çok önemli... Onlar bizim geleceğimiz..." diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

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