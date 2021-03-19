Miniklere korona virüs mesajı: "Korona değil, biz güçlüyüz" - Son Dakika

Miniklere korona virüs mesajı: "Korona değil, biz güçlüyüz"

Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu, 'Korona virüs değil, biz güçlüyüz' spotuyla miniklere korona virüs tedbirlerini anlattı.

Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu, 'Korona virüs değil, biz güçlüyüz' spotuyla miniklere korona virüs tedbirlerini anlattı. Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu, sosyal medya hesaplarından yayınladığı 'Korona virüs değil, biz güçlüyüz' spotuyla çocuklara korona virüsten tedbirlere uyarak korunabilecekleri mesajını verdi. Tüm dünyada etkili olan pandemi dolayısıyla günlerini evlerinde geçiren minikler, farkındalık oluşturan spota ilgi gösterdi. - MANİSA

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