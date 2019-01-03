Son Dakika Haberleri: Miniklere "Mandala Boyama" Etkinliği

Miniklere "Mandala Boyama" Etkinliği

2 saat önce

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, minik ziyaretçlerini mandala boyama etkinliğinde bir araya getirecek.

Miniklere
Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, minik ziyaretçlerini mandala boyama etkinliğinde bir araya getirecek.

Çocukların gelişimine katkı koyan bir aktivite olmasının yanı sıra, onların kendi iç dünyalarıyla bağlarını arttıran, problem çözme yeteneğine katkı sağlayan ve kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam sunan "Mandala Boyama Etkinliği", 5 Ocak Cumartesi günü, saat 12.00-18.00 arasında AVM'nin etkinlik alanında gerçekleşecek.

Etkinliğe katılacak çocuklar, mandala sayesinde hikayelerini ve iç dünyalarını renkli kalemler ve sembollerle yansıtma imkanı bulacaklar. Çocukların el becerisinin gelişimine katkı sunmanın yanı sıra grup çalışması alışkanlığı kazandıracak etkinliğe, Piazza Club Kart formu sahibi ailelerin çocukları katılacak. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:29 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel
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