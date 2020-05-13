Miniklere polis amca ve ablalardan çikolata ikramı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.



11 Mart'tan bu yana geçen iki ayı aşkın süreçte evlerinden dışarı çıkamayan 14 yaş altı çocuklar saat 11.00 ile 15.00 arasında ebeveynleriyle birlikte deniz kıyıları, cadde ve sokaklara koştu.



Bir anda ilçeyi cıvıl cıvıl bir hale getiren miniklere Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis memurları da çikolata ikramında bulundu.



Aynı zamanda Ayvalık Kaymakamlığı bünyesinde ki Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi polis memurları; parklarda ve oyun ekipmanlarında 4 saatlik özgürlüğün tadını çıkaran miniklere çikolata ikramının yanı sıra maske hediye etmeyi de ihmal etmedi.



Polis amcaları ve polis ablalarının kendilerine ikram ettikleri çikolataları afiyetle yiyen minikler, maskelerini de taktıktan sonra güzel havanın tadını oyunlar oynayarak sürdürmeyi ihmal etmediler. - BALIKESİR