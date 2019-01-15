Miniklere "Polis Ne Yapar" Adlı Konferans Verildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Şube görevlileri tarafından anaokulu öğrencilerine "Polis Ne Yapar" adlı konferans verdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Şube görevlileri tarafından anaokulu öğrencilerine "Polis Ne Yapar" adlı konferans verdi.



Yapılan konferansta minik öğrencilere "Polis Ne Yapar" adlı konferansının izletilmesinin ardından broşür dağıtıldı. Ayrıca, öğrencilerle polislik mesleği ile ilgili merak ettikleri konular soru cevap şeklinde eğlenceli bir şekilde cevaplandırıldı.



Öte yandan, şube görevlileri bu tür faaliyetlerin sürekli devam edeceğini belirtti. - BİLECİK

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