Miniklere Su Tasarrufu Anlatıldı
1 saat önce
MASKİ Genel Müdürlüğü, suyun daha bilinçli bir şekilde kullanımı amacıyla başladığı Su Tasarrufu Eğitim Projesine Yunusemre ilçesinde yer alan Mutlu Dünya Anaokulu ile devam etti. Minikler de su tasarrufu elçisi oldu.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha bilinçli nesiller yetiştirmek için sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda başlatılan ve ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine verilen Su Tasarrufu Eğitim Projesi bu kez Yunusemre ilçesinde yer alan Mutlu Dünya Anaokulundaki minik öğrencilere verildi.
Artık onlar da su tasarrufu elçisi oldu
Okul öncesi eğitimleri noktasında anlayabilecekleri kavram ve tanımlarla suyun önemi ve dikkatli kullanımı vurgulandı. Öğrencilerin ilgilerini çekecek eğitici çizgi filmlerin de bulunduğu sunumun ardından, çocuklara hediye olarak kumbara ve rozet verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:10 Kaynak: Bültenler
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