Miniklere Su Tasarrufu Anlatıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha bilinçli nesiller yetiştirmek için sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda başlatılan ve ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine verilen Su Tasarrufu Eğitim Projesi bu kez Yunusemre ilçesinde yer alan Mutlu Dünya Anaokulundaki minik öğrencilere verildi.

Artık onlar da su tasarrufu elçisi oldu

Okul öncesi eğitimleri noktasında anlayabilecekleri kavram ve tanımlarla suyun önemi ve dikkatli kullanımı vurgulandı. Öğrencilerin ilgilerini çekecek eğitici çizgi filmlerin de bulunduğu sunumun ardından, çocuklara hediye olarak kumbara ve rozet verildi.