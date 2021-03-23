Miniklere suyun önemi anlatıldı - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Dünya Su Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Anaokulu öğrencileriyle buluşan Büyükşehir DESKİ, miniklere suyu korumanın ve bilinçli kullanmanın önemini anlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Dünya Su Günü dolayısıyla Bereketli Anaokulu'nda özel bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir DESKİ'nin yürüttüğü "Minik Minik Ellerim Susuz Büyümez Düşlerim" projesi kapsamında Bereketli Anaokulu'nda suyun önemi ve su tasarrufunu anlatan tiyatro oyunu sergilendi. Öğrencilerden oluşan su ritim grubunun düzenlediği şarkı ve dans gösterisi ile devam eden etkinlikte miniklere balon, rüzgar gülü ve su tasarrufu ile ilgili resim defteri hediye edildi. Bereketli Anaokulu Müdürü Güliz Bilkay, öğrencilere yönelik suyun önemi ve su tasarrufunu anlatan etkinlikler düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - DENİZLİ