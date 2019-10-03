Miniklere yaya yolu eğitimi verildi

Diğer yandan gerçekleşen eğitime ilçe Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Taşdemir katıldı. - ESKİŞEHİR

Beylikova İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde Mehmet Avdan İlkokulu'nda eğitim gören minik öğrencilere trafik eğitimi verildi. Trafik polisleri tarafından 'Öncelikle Yaya' etkinliği kapsamında öğrencilere yaya yollarında nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatıldı. Ardından öğrenciler polisler gözetiminde yaya yolunda öğrendiklerini uyguladı.

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