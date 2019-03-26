Son Dakika Haberleri: Miniklerin, Ailelerini Trafik Polisine Şikayetleri Güldürdü

Miniklerin, Ailelerini Trafik Polisine Şikayetleri Güldürdü

5 dakika önce

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince okullarda verilen trafik eğitimlerinde miniklerin ailelerini polislere şikayet etmesi güldürdü.

Miniklerin, Ailelerini Trafik Polisine Şikayetleri Güldürdü, System.String[]
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince okullarda verilen trafik eğitimlerinde miniklerin ailelerini polislere şikayet etmesi güldürdü.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okullarda verilen Trafik eğitimleri devam ediyor. Eğitimler kapsamında trafik polisleri Serdivan ilçesinde bulunan Vilayetler Birliği Anaokulunda miniklere eğitim verdi. Eğitim esnasında miniklerin Trafik Polisi ile dialogları güldürdü.

Minikler Polis amcalarına anne babalarını şikayet ettiler. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:27 Kaynak: İHA

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