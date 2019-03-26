Miniklerin, Ailelerini Trafik Polisine Şikayetleri Güldürdü

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince okullarda verilen trafik eğitimlerinde miniklerin ailelerini polislere şikayet etmesi güldürdü.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince okullarda verilen trafik eğitimlerinde miniklerin ailelerini polislere şikayet etmesi güldürdü.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okullarda verilen Trafik eğitimleri devam ediyor. Eğitimler kapsamında trafik polisleri Serdivan ilçesinde bulunan Vilayetler Birliği Anaokulunda miniklere eğitim verdi. Eğitim esnasında miniklerin Trafik Polisi ile dialogları güldürdü.



Minikler Polis amcalarına anne babalarını şikayet ettiler. - SAKARYA

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