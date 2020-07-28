Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden - Son Dakika

İzmit Belediyesi, ekonomik durumu iyi olmayan İzmit Kart sahibi ailelerin çocukları için Kurban Bayramı öncesi ücretsiz saç kesim hizmeti verdi. Kesim sonrasında çocuklara hediyeler verildi.

Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı öncesinde İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından İzmit Kart sahibi ailelerin 0-18 yaş aralığındaki çocukları için saç kesim hizmeti yapıldı. Belsa B Blokta yapılan saç kesimi ve tıraş işlemleri Kocaeli Kuaförler Odası ve Berberler Odasından gönüllü berber ve kuaförler tarafından gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama kapsamında çocuklar bayrama hazırlandı.

İzmit Belediyesi ekipleri saç kesimi sonrası çocuklara bayram mendili, kitap ve oyuncak gibi çeşitli hediyeler verirken, ebeveynler de uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirterek İzmit Belediyesine teşekkür etti. - KOCAELİ