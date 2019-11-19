Son Dakika Haberleri: Miniklerin biriktirdikleri harçlıkları sokak hayvanlarına mama oldu
Son Dakika Yaşam Miniklerin biriktirdikleri harçlıkları sokak hayvanlarına mama oldu - Son Dakika

Miniklerin biriktirdikleri harçlıkları sokak hayvanlarına mama oldu

6 saat önce

Amasya'nın Suluova ilçesi Şeker İlkokulu öğrencileri biriktirdikleri harçlıkları ile sokak hayvanlarına mama aldılar.

Miniklerin biriktirdikleri harçlıkları sokak hayvanlarına mama oldu, System.String[]

Amasya'nın Suluova ilçesi Şeker İlkokulu öğrencileri biriktirdikleri harçlıkları ile sokak hayvanlarına mama aldılar.


Şeker İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde Suluova Belediyesine ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ettiler. Öğrenciler harçlıklarını biriktirerek aldıkları mamaları sokak hayvanlarına kendi elleriyle verdiler.


Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Belediyemize ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hayvansever hemşehrilerimizin ve özellikle öğrencilerin ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Bu kapsamda Şeker İlkokulu öğrencileri Hayvanlara karşı olan sevgi ve şefkat duygularını geliştirmek amacıyla belediyemize ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Hayvanlarının nasıl tedavi edildiğini öğrenen öğrenciler, kafesleri tek tek gezerek yavru köpek ve kedilere özel ilgi gösterdi. Daha sonra öğrenciler harçlıklarını biriktirerek aldıkları mamaları sokak hayvanlarına verdiler" dedi.


Ziyarette yetkililere ve öğrencilere belediye tarafından ikramlar ve küçük hediyeler verildi. - AMASYA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:02 Kaynak: İHA
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