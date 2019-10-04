Miniklerin hayvan sevgisi

Anaokulu öğrencilerinin ziyaret ettiği Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde, minikler patili dostlarıyla unutulmaz anlar yaşadı.



Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında yüzlerce öğrenciyi ağırladı. Gerçekleştirilen etkinliklere katılan Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Belediye Başkan Danışmanı Selçuk Erdağı, Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan çocukları karşılayarak, kek ve meyve suyu ikram etti. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki köpek ve kedileri seven çocuklara, Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı tarafından bilgiler verilerek tedavi ve rehabilitasyon merkezinin bölümleri gezdirildi.



" Bizler birbirimizi çok sevdiğimiz gibi doğayı ve hayvanları da sevmeliyiz"



Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, doğa ve hayvan sevgisinin önemine değinerek, "Çocuklar bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Belediyemiz Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeyiz. Burada sokak ve yaban hayvanları misafir ediliyor ve tedavileri yapılıyor. Bizler birbirimizi çok sevdiğimiz gibi doğayı ve hayvanları da sevmeliyiz ve onları korumalıyız" ifadelerini kullandı.



Öğretmenleri ve görevliler eşliğinde barınaktaki hayvanları seven öğrenciler, onlara mama verdi. Sevdikleri hayvanların maskeleri yaparak yüzlerine takan minik öğrenciler bol bol hayvanlarla fotoğraf çektirdiler. - BİLECİK