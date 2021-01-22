Miniklerin \'ilk karne\' sevinci

Koronavirüs salgını öğrencilerin karne sevincini de etkiledi. İlkokul ve ortaokul öğrencileri karnelerine elektronik ortamda erişirken, lise öğrencileri bu dönem karne almadı. Karne sevincini, yüz yüze eğitime devam eden anaokulu öğrencileri yaşadı.

Koronavirüs eğitim öğretim hayatında 'dijital karne' dönemini başlattı. Okullarda her yıl yaşanan karne heyecanı bu yıl yerini dijitale bıraktı. Lise öğrencileri ise bu dönem karne almadı. Öğrenciler uzaktan eğitimle bu dönemi tamamlarken, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları yüz yüze eğitime devam etti. Bugün, anaokulu öğrencileri ilk karnelerini öğretmenlerin elinden almanın heyecanını yaşadı. Çocuklar hep bir ağızdan karne için ne kadar mutlu olduklarını söyledi. Hibrit eğitimin uygulandığı İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Büyükçekmece Kampüsü'nde okula gelmeyen anasınıfı öğrencileri de karnelerine dijital ortamda kavuştu.

ÖĞRENCİLER MUTLU; UZAKTAN ÖĞRENMEK DE OKULA GELMEK DE ÇOK GÜZEL

5 yaşında ilk karne heyecanını yaşayan Alya Ünsal, "Okul çok iyi geçti. Okulumu, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok seviyorum. Okulda sesleri, okumayı, robotik kodlamayı ve satranç oynamayı öğrendim. Uzaktan öğrenmek de, okula gelmek de çok güzel. Ben ikisini de çok seviyorum ama okula gelmek daha güzel. Çünkü hem eğleniyoruz hem oyun oynuyoruz. Karne aldığım için çok mutluyum. Hepsi 3 yıldız gelmiş ve her şeyi tamamlamışım" dedi.

Bu dönemin kendisi için çok güzel geçtiğini belirten Kuzey Örenli de, "İlk başladığım günler biraz korkuyordum ama sonra alıştım. Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok seviyorum. Okula gelmek daha güzel, arkadaşlarımla öğrenmek daha keyifli. Karne aldığım için çok heyecanlıydım, karnem de çok güzel" ifadelerini kullandı.

"YÜZ YÜZE EĞİTİMDE TÜM KURALLARA DİKKAT ETTİK"

Okula gelmenin daha güzel olduğunu söyleyen Eymen Murat Durman ise, "Karne aldığım için çok heyecanlıyım. 3 boyutlu şekilleri, birerli, beşerli saymaları öğrendim. Okula gelmek daha güzel. Evde oyun oynayamıyordum. Burada kurallara dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Uzaktan eğitimde öğretmenlerinin söylediklerini uyguladıklarını söyleyen Sarper Umut Girgin ise, "Okul çok güzel geçti. Matematik, okuma ve yazmayı öğrendim. Arkadaşlarımla aram iyi, okula gelmek çok keyifli. Uzaktan eğitimde de kitaplarımız yanımızdaydı, öğretmenimizin söylediklerini dinledik. Uzaktan sarılmayı öğrendik. Mesafeyi koruyoruz. Karne aldığım için dünya kadar heyecanlıyım" dedi.

Okulda bütün kurallara uyduklarını söyleyen Hira Uygur ise, "Arkadaşlarımı çok seviyorum iyi anlaşıyorum. Okulda kurallara uyuyoruz. Koşmuyoruz. Hijyenve maske kurallarına uyuyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz. Karne aldığım için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

"KARNE HEYECANINI DİĞER ÖĞRENCİLERİMİZE DE ONLINE YAŞATIYORUZ"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Büyükçekmece Kampüsü Okul Müdürü Sultan Girgin ise, eğitimin ne koşulda olursa olsun kesintisiz devam ettiğini vurguladı.

Girgin, "Anaokullarımızda Milli Eğitim Bakanlığı'nın da yayınladığı bildirgeye göre basılı karne veriyoruz. Karne ölçme ve değerlendirme yaptığımız bir belge. İlkokul ve ortaokul kademesindeki öğrencilerimize karnelerini dijital olarak veriyoruz ama aynı heyecanı çocuklarımızın online olarak yaşamasını sağlıyoruz. Her karne gününde çocuklarımızın karnesindeki notların, puanların ve güler yüzlerin onları çok mutlu edeceğine inandığımız, güzel bir karne alacaklarına inandığımız için motivasyonlarını önemsiyoruz. Hepsi bugün karnelerini aldıkları için çok mutlu. Zor bir süreç ama tamamladık. Ailelerimize, öğretmenlerimize, eğitim adına destek olan herkese minnettarız. Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın akademik olarak hiçbir kaybı olmadı" diye konuştu.

VELİ AKYÜREK: UZAKTAN EĞİTİM DE BEKLENTİMİZİ KARŞILADI

3 yaşındaki Nilbahar Akyürek'in velisi Perihan Akyürek, uzaktan eğitimde pozitif bir ilerleme kaydettiklerini dile getirdi.

Akyürek, sözlerine şöyle devam etti:

"Gerek öğretmenlerin takibi gerekse günlük raporlamaları bizim için çok faydalı oldu. Çocuğumun portfolyosuna bakınca gerçekten yol kat ettik. Sayılar ve renkleriöğrenmesini istiyordum ve uzaktan eğitim sebebiyle bu sürecin aksayabileceğini düşünmüştüm ama dönem sonuna yaklaşınca gözlemledim ki beklediğim birçok şeyden fazlasını öğrenmiş durumda. Uzaktan eğitim süreci de bu noktada verimli geçmiş. Okula gönderirken biraz kaygılandık çünkü kızım henüz 3 yaşında olduğu için daha çok küçük. Okulumuzda yeterince önlem alındığını düşünüyorum. Okulumuz bize çok güven verdi. Güvenmeseydim gönderemezdim çünkü bağışıklıkları çok hassas. Rahatça ben de işime gittim. Bir anne olarak çok keyfili hissediyorum. Eğitim hayatına çok erken başladı inşallah ömrü boyunca hep başarılı sonuçlar alır. Çok keyifliyiz."

"YÜZ YÜZE EĞİTİM ÇOCUKLARIMIZIN PSİKOLOJİSİNİ DE GÜÇLENDİRDİ"

Bu sürecin koronavirüs nedeniyle herkes için zorlu geçtiğini ifade eden veli Canan Dülger, "Biz okuldan aldığımız destekle kendimizi çok şanslı hissettik. Online süreçte öğretmenlerimizin desteği, takibi, bizlerin de yaptığı etkinlikler bize artı kazandırdı. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber çocuklarımızın psikolojileri daha da güçlendi. Evde durmaktan artık sıkılıyorlardı. Küçük yaş grubu oldukları için daha çok sosyalleşmek istiyorlar ve arkadaşlarını özlüyorlar. Normalleşmeyi daha fazla yaşamak istiyorlar. Tam da öğrenme çağında oldukları için bence ikisinin beraber götürülmesi çok yararlı oldu. Oğlumun sosyal ve bilişsel anlamda çok iyi geliştiğine inanıyorum. İlk karne heyecanı. Yiğit tam 5 yaşında ve okuma becerisini geliştiriyor. Mutlu ve heyecanlıyız" diye konuştu.

Annesiyle birlikte karnesini almaya gelen Yiğit Çınar Dülger ise, karne heyecanını 'bin' sayısına benzetti.

- Karaköse