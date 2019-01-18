Son Dakika Haberleri: Miniklerin Karne Heyecanı

Miniklerin Karne Heyecanı

1 saat önce

Malatya'da 75 bin 226 öğrenci karnelerini alırken, en büyük heyecanı ise ilkokul birinci sınıf öğrencileri yaşadı.

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Malatya'da 75 bin 226 öğrenci karnelerini alırken, en büyük heyecanı ise ilkokul birinci sınıf öğrencileri yaşadı.

Battalgazi ilçesine bağlı Tevfik Memnune Gültekin İlkokulunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılının da 1.sınıfa giden minik öğrenciler ilk yarı döneminin son gününde karne heyecanı yaşadı. Miniklerin ilkokulda yaşadığı ilk karne heyecanına velileri de ortak olurken 1-C sınıfında düzenlenen karne dağıtım töreninde sınıf öğretmeni Selim Güllü, öğrencilerine tek tek karnelerini vererek iyi bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

Öğretmen Güllü, öğrencilere yarı yıl tatilinde bol bol kitap okumalarını da tavsiye ederek, ailelerin de bu dönemde çocuklarına kitap okumaları konusunda destek vermelerini istedi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:51 Kaynak: İHA

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