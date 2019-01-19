Son Dakika Haberleri: Miniklerin Karne Heyecanı

Miniklerin Karne Heyecanı

22 dakika önce

Erzurum'da bulunan Özel Sevgi Kreşi ve Anaokulu Öğrencileri karne heyecanı yaşadı.

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Erzurum'da bulunan Özel Sevgi Kreşi ve Anaokulu Öğrencileri karne heyecanı yaşadı.

Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte Özel Sevgi Kreşi ve Anaokulu öğrencileri de karnelerini aldılar.

Miniklerin 5 ay boyunca öğretmenleri tarafından takip edilerek, faaliyetleri, davranış biçimleri, etkinlikleri, kabiliyetleri, yatkınlıkları, becerileri değerlendirilerek karnelerine yansıtıldı.

Veliler verilen karneler doğrultusunda çocuklarıyla daha fazla ve yakından ilgi kurulması sağlanmış olacak.

Yetkililer, okul öncesi yapılan faaliyetlerin bir temel oluşturduğunu, okul dönemlerinde öğrencilerin daha çok başarı göstereceklerine inandıklarını ifade ettiler.

Okula hazırlık anlamında kreş ve anaokulunun önemine vurgu yapan yetkililer, 5 ay boyunca miniklere sevgi dolu yaklaşımlar gösterilerek onlara mevzuat doğrultusunda gerekli bilgilerin verildiğine de söylediler. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:35 Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel
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