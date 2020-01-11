Miniklerin klasik müzikle sınavı güldürdü - Son Dakika
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Miniklerin klasik müzikle sınavı güldürdü

6 saat önce

Ataşehir'de klasik müzik ve bale gösterisine katılan minik çocukların klasik müzikle sınavı renkli anlara sahne oldu.

Miniklerin klasik müzikle sınavı güldürdü, System.String[]

Ataşehir'de klasik müzik ve bale gösterisine katılan minik çocukların klasik müzikle sınavı renkli anlara sahne oldu. Gösteri sırasında bazı minikler müziğe kendini kaptırıp dans etti, bazıları sütünü içmeye devam etti, bazıları da uyumayı seçti.


Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen, klasik müzik eserlerinin çalındığı ve bale performansının sergilendiği gösteriye katılan minikler renkli anlar oluşturdu. Aileleriyle birlikte gösteriye gelen minik çocuklar, gösteri esnasında gönüllerince eğlendi. Kimi çocuklar salonda gezdi, kimisi orkestranın yanına gelerek olup biteni anlamaya çalıştı, kimisi de sütünü içti. Gösteride kimi çocuklar da müziğe kendilerini bırakıp dans ederken kimileri de müzik eşliğinde uyumayı seçti. Klasik müzik dinletisine birbirinden farklı tepkiler veren minik çocuklar ailelere ve orkestraya renkli anlar yaşattı. Konserin sonunda çocuklar enstrümanları yakından inceleyip deneme fırsatını da yakaladı.


İlk kez bale gösterisi izleyeceği için heyecanlı olduğun belirten bir çocuk, "Daha önce klasik müzik dinledik okulda ama bale gösterisi yapmadık" dedi.


Gösterideki bale performansını beğendini dile getiren bir minik ise, "Beğendim. En çok bale kısmını beğendim" diye konuştu.


Eşi ve çocuğuyla beraber gösteriye katılan bir baba, "Bence harika bir deneyimdi. Biz anne karnında itibaren müziğin her türlüsünü dinletmeyi seviyoruz ve istiyoruz. Bugün de tuzu biberi oldu" dedi. - İSTANBUL

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:21 Kaynak: İHA
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