Son Dakika Haberleri: Miniklerin Kuşak Heyecanı

Miniklerin Kuşak Heyecanı

1 saat önce

Eskişehir'de bulunan Arı Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü tekvando dalında 2019 yılının ilk kuşak sınavını yaptı.

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Eskişehir'de bulunan Arı Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü tekvando dalında 2019 yılının ilk kuşak sınavını yaptı.

Çocuklarının hünerlerini görmeyi bekleyen velilerin de bulunduğu salonda sınav öncesinde konuşan Kulüp Başkanı Nurhan Arı, "Her geçen gün endüstrileşen, ticari bir oyun haline gelen sporda, saygılı, erdemli, dopingden, hileden uzak sporcular yetiştirmek önemlidir. Kulübümüzün sporcuları bizler gibi iyilik yolunda çalışmalar yapan birer gönüllü neferlerdir. Sadece başarı odaklı sporcular yetiştirmek yerine öncelikle fair play ruhunu gerçek manada özümsemiş ve bunu hayat felsefesi haline getirmiş erdemli sporcular yetiştirmek herkesin boynunun borcudur. Bu konuda antrenörlere, ebeveynlere, medya kuruluşlarına, ilgili kurum ve kuruluşlara önemli görevler düşmektedir" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:26 Kaynak: İHA

Eskişehir, Spor
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