Miniklerin Masal Keyfi
57 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 'Masal Gezginleri' ekibi, İnegöl İlçesinde hem çocuklara, hem de annelerine 'Pamuk Prenses ve 7 cüceler' masalını izletti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu
'nun 'Masal Gezginleri' ekibi, İnegöl
İlçesinde hem çocuklara, hem de annelerine 'Pamuk Prenses
ve 7 cüceler' masalını izletti.
Köylere kadar uzanan turnelerle toplumun bütün kesimlerini tiyatro ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 'Masal Gezginleri' ekibi'nin yeni durağı İnegöl İlçesi oldu. Kurşunlu
İlkokulu'nun konferans salonunda sahne alan Masal Gezginleri, 'Pamuk prenses ve yedi cüceler' masalını bu kez hem çocuklara hem de onların annelerine oynadı.
Alışılagelmiş çocuk tiyatrolarından farklı olarak her an, herhangi bir yerde, hiçbir destek unsura ihtiyaç duymadan seyirci ile buluşabilen bir tiyatro olan Masal Gezginleri, çocuklara küçük yaşta tiyatro sevgisi alışılıyor. Şehir Tiyatrosu'nun 7 sanatçısından oluşan Masal Gezginlerinin performansıyla kendilerini masalın seyrine bırakan minikler keyifli dakikalar geçirdi. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:37 Kaynak: İHA
Palu Ailesi Olayında Kan Donduran Yeni Gelişme: Kazı Çalışmalarında Kemik Bulundu
Tam 191 Kilo Patlayıcı ile Büyükşehirleri Kana Bulayacaklardı
6 Ay Süreyle 2 Bin Kişi Alınacağını Öğrenen İŞKUR Binası Önüne Koştu
Samsun'da, Batan Gemideki Mürettebatın Nefes Kesen Kurtarılma Anı Kamerada!