Miniklerin mezuniyet coşkusu
ANKARA'da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Anaokulu öğrencilerinin mezuniyet töreninde miniklerin gösterileri ilgiyle izlendi.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Anaokulu öğrencileri, Necip Fazıl
Sahnesi Gençlik Parkında düzenlenen törnende mezuniyet coşkusu yaşadı. Minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler, velileri tarafından alkışlandı. Öğrencilerinden bazılarının koreografi dışında hareket etmesi salondaki davetlileri güldürdü. Öğretmenlerinin direktifleriyle dans eden, Türkçe- İngilizce şarkı söyleyen ve drama gösterisi yapan minikler, alkış yağmuruna tutuldu. Veliler ise, çocuklarının sahnedeki gösterilerini cep telefonlarıyla görüntülemek için büyük çaba sarf etti. Gösterilerin ardından Hak Sağlığı Genel Müdürü Doç.Dr. Fatih Kara
, cübbe giyerek kep takan miniklere diplomalarını verdi.
'SORGULAYAN BİREYLER YETİŞTİRMEK HEDEFİMİZ'
Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç.Dr. Fatih Kara çocukların sahip olunan en değerli hazine olduğunu belirterek onları paylaşmayı bilen, katılımcı, sorgulayan ve özgüveni gelişmiş bireyler olarak yetiştirmenin hedefleri olduğunu söyledi. Doç.Dr. Fatih Kara, 'sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek' sloganı ile çocuklarla ilgili çok sayıda çalışma yürütüldüğünü kaydederek, şöyle dedi:
"Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzün omuzlarında ne denli önemli bir sorumluluk olduğunun farkındayız. Daha önce de belirtildiği üzere Bakanlığımız bünyesinde ilk anaokulu 1976 yılında açılmıştır ve halen faaliyetlerini sürdürmektedir. 0-6 yaş arası eğitimin çocuklarımızın geleceğini şekillendirdiği bilinciyle, göz bebeğimiz olan çocuklarımızın gönül rahatlığı ile emanet edebilecekleri bir anaokulu olmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda alanında uzman öğretmenlerimiz, yardımcı öğretmenlerimiz, çocuk gelişimi uzmanımız, diyetisyenimiz, hemşiremiz ve diğer çalışanlarımızdan oluşan ekibimiz ile çocuklarımızı en iyi şekilde yarınlara hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Ayrıca satranç, müzik, drama, seramik, İngilizce ve halk oyunları gibi ek dersler ile yeteneklerini doğru eşleştirmeyi hedefliyoruz. Aslında çocukların doğal öğrenme tutkularını canlandırıyoruz."
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Nursima ÖZONUR- Kaan
ULU/ANKARA, (DHA
)-
(Tür: Ankara
)