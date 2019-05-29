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Miniklerin mezuniyet sevinci

25 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı 5 kreşte öğrenciler, düzenlenen törenlerle keplerini alkışlar ve konfetiler eşliğinde havaya attı, aileleriyle birlikte ilk mezuniyetin sevincini yaşadı.

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Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı 5 kreşte öğrenciler, düzenlenen törenlerle keplerini alkışlar ve konfetiler eşliğinde havaya attı, aileleriyle birlikte ilk mezuniyetin sevincini yaşadı.

Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Merkez şubeyle birlikte Dutlubahçe, Ermenek Mahallesi'ndeki Türkan Saylan, Konuksever Mahallesi'nde Adalya Vakfı ve Bayındır-Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Münir Özkul kreşlerinde 560 öğrenciye okul öncesi eğitim ve Muratpaşa Belediyesi'nde mezuniyet sevinci yaşandı. Okul öncesi eğitimlerini Muratpaşa Belediyesi kreşlerinde tamamlayan 6 yaş grubu 170 öğrenci düzenlenen etkinliklerde kep giyip diplomalarını aldı. Merkez Şube ve Türkan Saylan öğrencileri için Engelsiz Kafe'de, Konuksever Adalya Vakfı, Münir Özkul ve Dutlubahçe şube öğrencileri için de Dutlubahçe Kültür Merkezi'nde etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde öğrenciler diploma ve mezuniyet belgeleriyle birlikte temel yüzme eğitimi sertifikalarını da aldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:48 Kaynak: İHA
Münir Özkul, Türkan Saylan, Merkez, Muratpaşa, Güncel
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