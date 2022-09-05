Miniklerin okul heyecanı - Son Dakika
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Miniklerin okul heyecanı

05.09.2022 21:39
Miniklerin okul heyecanı

- Miniklerin okul heyecanı İlkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler öğrencileri palyaço ve balonlarla karşılandı Adana'da, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında ilkokul 1.

- Miniklerin okul heyecanı

İlkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler öğrencileri palyaço ve balonlarla karşılandı

ADANA - Adana'da, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında ilkokul 1. sınıfa gidecek olan öğrenciler için okula uyum eğitimi ile minikler yaz tatilinde boş kalan okullarını yeniden çocuk sesleri ile şenlendirdi.

Kozan ilçesinde 2 bin 401 birinci sınıf öğrencisi ilk kez okullarına gelerek büyük heyecan yaşadı.

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, şube müdürü Osman Bayer, Atatürk İlkokulu'nda öğrenci ve velilerle bir araya gelerek miniklerin heyecanına ortak oldu.

Halit Dağlı İlkokulu'nda ise veliler ve öğrencilerin heyecanı yüksekti. İlk kez birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için Okul Müdürü Sevban Karaköse öğrencileri palyaço etkinliği ve balonlarla karşıladı. Birinci sınıfa gidecek olan öğrenciler sınıflarında yer alırken veliler okul bahçesinde büyük heyecan ile çocuklarını bekledi. Annelerinden ayrılmak istemeyen bazı öğrenciler ise onlara sarılarak ağladı. Öğretmenler, öğrencilerine okullarını tanıttı. Öğrenciler ise ilk kez sıralarına oturmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miniklerin okul heyecanı - Son Dakika

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