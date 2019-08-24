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Miniklerin okul tıraşları muhtar ablalarından

1 saat önce

Eskişehir'de Şeker Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği'nde çocuklar gönüllü 7 kuaför tarafından ücretsiz olarak tıraş edildi.

Miniklerin okul tıraşları muhtar ablalarından, System.String[]

Eskişehir'de Şeker Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği'nde çocuklar gönüllü 7 kuaför tarafından ücretsiz olarak tıraş edildi.


Şeker Mahallesi Muhtarlığınca Tepebaşı Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen 1. Çocuk Şenliği mahalle sakinlerinin katılımı ile gerçekleşti. Mahalledeki çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve okul öncesi tıraşlarının yapılması amacıyla gerçekleşen etkinlikte, Berberler ve Kuaförler Odasına bağlı 4'ü kadın 3'ü erkek olmak üzere toplam 7 kuaför gönüllü olarak çocuk ve engellilerin tıraşlarını yaptı. Yaklaşık 50 çocuk ve engellinin saç tıraşının yapıldığı şenlikte, minikler gönüllerince eğlendi.


"Çocukları hem spora yöneltmek hem de hem de madde bağımlılığını önlemek amacındayız"


Hazırlanan şenlikle ilgili konuşan Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Sarı, "Şeker Mahallesi muhtarı olarak çocuklarımız için okul öncesi bir saç kesim etkinliği düzenlemeyi düşündük. Etkinliğimizde yerel sanatçılarımız da yer alacak. Çocuklara çuval, yumurta taşıma, halat çekme yarışması olacak. Bunun haricinde çocuklara hediyelerimiz olacak. Yani halkımızı birbirine bağdaştırma amacıyla beraber hep birlikte güzel bir gün geçirmek. Dolayısıyla da çocuklarımızı eğlendirmek ve büyük bir şenliğe imza atmak istiyoruz. Açıkçası bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. 4 kadın, 3 erkek olmak üzere toplam 7 kuaförümüz var. Çocukların tıraşlarını yapıyorlar. Şu anda 20 kişiye yakın çocuk tıraş oldu. Bunun dışında engelli vatandaşlarımız da çocukların yanında saç kesimine dahil oldular. Bunun her yerde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin görevi geleceğimizin teminatı olan bu çocukları ileri taşımak için her türlü etkinliği yapmak gerekiyor. Çocukları hem spora yöneltmek hem de hem de bu tür projelere dahil edip madde bağımlılığını önlemek amacındayız" ifadelerini kullandı.


"Çocuklarımızın okul tıraşları da bugünden hazırlanıyor"


Daha sonra konuşan Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, çocukların okul tıraşlarının bugünden hazırlandığına değinerek, "Bugün çocuklarımız özellikle düşünüldü. Muhtarımız, onların bir takım etkinlikler yapmasını programlamış. Ayrıca 15 gün sonra okullar açılacak, çocuklarımızın okul tıraşları da bugünden hazırlanıyor. Son günlerde bir telaş olmasın diye muhtarımız da çocuklarımızı bu şekilde düşünmüş. Bugünün çok iyi geçmesini, sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçmesini diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Kuaför, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:10 Kaynak: İHA
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