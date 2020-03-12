Miniklerin okuma bayramı heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Miniklerin okuma bayramı heyecanı - Son Dakika

Miniklerin okuma bayramı heyecanı

7 saat önce

Bilecik'te eğitim veren bir okulun 1'inci sınıf öğrencilerinin okuma bayramı heyecanı yaşarken, minikler şiirleri hem Türkçe hem de İngilizce okudu.

Miniklerin okuma bayramı heyecanı, System.String[]

Bilecik'te eğitim veren bir okulun 1'inci sınıf öğrencilerinin okuma bayramı heyecanı yaşarken, minikler şiirleri hem Türkçe hem de İngilizce okudu.


Özel Sınav Koleji "Side to side" eğitim sistemiyle 1'inci sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni dersleri beraber işliyor ve öğrenciler dil öğrenimine tüm akranlarından birçok adım önde başlıyor. Bu sayede öğrencileri Türkçe okuma yazma öğrenirken eş zamanlı olarak İngilizce okumaya da başlıyorlar. Okuma Bayramı gösterisinde de Türkçe-İngilizce sunum yapan minikler aynı zamanda yabancı dil diyaloglarla dolu bir mini tiyatro gösterisi de sundular.


Okul Kurucu Müdürü Ahmet Kolağası, yabancı dil eğitiminin yanı sıra, jimnastik, akıl oyunları, robotik kodlama ve piyano eğitimi de verdiklerini belirterek, çocukların akademik anlamda da dolu, dolu bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini söyledi. - BİLECİK

Bilecik, Side, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı

Son Dakika Haberleri
21:52 İsrail'de koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
21:46 Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için...
21:46 Karabük Üniversitesi'nde 3 gün dezenfekte çalışması yapılacak
21:46 Tokat'ta tatili duyan üniversite öğrencileri terminallere akın etti
21:45 Borsa İstanbul değişim limitlerini azaltıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 21:55:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Miniklerin okuma bayramı heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]