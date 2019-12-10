Son Dakika Haberleri: Miniklerin sevgilisi Niloya Samsun'a geliyor
Son Dakika Güncel Miniklerin sevgilisi Niloya Samsun'a geliyor - Son Dakika

Miniklerin sevgilisi Niloya Samsun'a geliyor

6 saat önce

Samsunlu çocukların, eğlenceli, öğretici etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeleri için birbirinden renkli etkinlikler hazırlayan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, miniklerin sevgilisi Niloya'yı ağırlayacak.

Miniklerin sevgilisi Niloya Samsun'a geliyor, System.String[]

Samsunlu çocukların, eğlenceli, öğretici etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeleri için birbirinden renkli etkinlikler hazırlayan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, miniklerin sevgilisi Niloya'yı ağırlayacak.


Piazza küçük ziyaretçilerini, TRT Çocuk Kanalı'nın, okul öncesi yaş grubuna hitap eden, en sevilen çizgi karakterlerinden Niloya ile buluşturacak.


Samsun Piazza'nın şanslı minikleri, TV ekranlarından izledikleri Niloya ile tanışma fırsatı bulacaklar. 14/15 Aralık tarihlerinde, AVM'de kurulacak özel alanda gösterisini sergileyecek olan Niloya, çocuklara unutamayacakları anılar kazandıracak.


13.00, 15.00, 17.00 ve 18.30 saatlerinde 4 seans halinde devam edecek etkinlikte çocuklar, ismini 'mutluluktan' alan TV kahramanı Niloya'nın gösterileriyle doyasıya eğlenecek.


Şarkılar, şovlar ve danslarla unutulmaz şovlar sergileyecek olan Niloya ile minikler doludizgin eğlencenin tadına varacak


Etkinliklere Piazza Club üyelik formunu dolduran tüm ziyaretçilerin çocukları ücretsiz katılabilecekler. - SAMSUN

Samsun, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:31 Kaynak: İHA
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