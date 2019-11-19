Son Dakika Haberleri: Miniklerin sevgisini Polis abileri karşılıksız bırakmadı
Son Dakika Güncel Miniklerin sevgisini Polis abileri karşılıksız bırakmadı - Son Dakika

Miniklerin sevgisini Polis abileri karşılıksız bırakmadı

6 saat önce

Trafik ekipleri miniklerin sevgisini karşılıksız bırakmadı.

Miniklerin sevgisini Polis abileri karşılıksız bırakmadı, System.String[]

Trafik ekipleri miniklerin sevgisini karşılıksız bırakmadı. Uygulama yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin yanına gelen minikler polis abileri ile fotoğraf çektirmek isteyince polisler, minikleri kucaklarına alıp miniklerin isteğini geri çevirmedi. Minikleri ise polis abilerini candan ve sevgi dolu yaklaşımı karşısında mutlu oldular.


Düzce Valiliği önünde uygulama yapan Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, uygulamalarını tamamlayarak uygulama noktasından ayrılmaya hazırlanırken, yanlarına gelen bir ailenin isteği ile beklediler. Çocuklarının polisleri çok sevdiğini ve fotoğraf çektirip çektiremeyeceklerini soran anneye trafik polisleri "seve seve" cevabını verdi. Bunun üzerine büyük mutluluk yaşayan minikler, polis abilerinin yanına giderek fotoğraf çektirmeye hazırlanırken polis abileri minikleri kucaklarına alıp polis arabasının üzerine oturttular. Bu şekilde fotoğraf çektiren minikleri polis abileri fotoğrafın ardından yeniden kucaklarına alarak ekip arabasından indirdiler. Polis abilerinin yakın ilgisi ile karşılaşan miniklerin mutluluğu ise gözlerine yansıdı - DÜZCE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
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