Miniklerin 'Süper Ay' heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi

Miniklerin 'Süper Ay' heyecanı

16.06.2022 12:43
Miniklerin 'Süper Ay' heyecanı

Miniklerin 'Süper Ay' heyecanı Ancak 12 yıl sonra görebilecekleri Süper Ay'a teleskopla bakma şansı yakaladılar Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sabri Turhan;

Miniklerin 'Süper Ay' heyecanı

Ancak 12 yıl sonra görebilecekleri Süper Ay'a teleskopla bakma şansı yakaladılar

Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sabri Turhan;

"Öğrencilerimize güzel bir ay gözleminin teleskopla nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler veriyoruz"

BİLECİK - Bilecik'te düzenlenen Teleskopla Gözlem Ekinliği'nde minikler, teleskopla Süper Ay'ı inceleyerek merak ettiklerini sordular. Minikler ancak 12 yıl sonra görebilecekleri Süper Ay'a teleskopla bakma şansı yakaladılar.

Bilecik Valiliği himayelerinde, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim ve Sanayi ve Teknoloji ile Kültür Müdürlüklerinin ortaklaşa Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte minikler Ay'ın muhteşem görüntüsü teleskopla inceledi. Etkinlik öncesi minikler astronot maskesi yaparak, Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sabri Turhan'a merak ettiklerini sordular. Turhan, hobi olarak astronomiyle ilgilendiğini ve bildiklerini öğrencileriyle paylaştığını söyleyerek, "Ay'ın dün dolunay haliydi. Bugün ve bugünden sonra artık bu kızıllığı kaybolmaya başlayacak. Her dolunay halinde olduğu gibi. Burada velilerimiz ve öğrencilerimize birlikte güzel bir Ay gözleminin teleskopla nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler veriyoruz" dedi.

"12 yıl sonra göreceğimiz süper Ay'ı burada 7'den 70 herkesin katılımıyla gözlemleme şansı yakaladık"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ise, güzel bir havada güzel bir ay gözlemlediklerini anlatarak, "12 yıl sonra göreceğimiz Süper Ay'ı burada 7'den 70 herkesin katılımıyla gözlemleme şansı yakaladık. Amacımız tarihin kadım şehri olan Bilecik'imizde kültür, tarih ve bilimi bir arada yaşayacağımız bir an olmasını istedik" dedi.

YORUMLAR
500
Minik Derin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde yaşadığı heyecanı anlattı Minik Derin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde yaşadığı heyecanı anlattı İstanbul'da 'Süper Ay' İstanbul'da 'Süper Ay' (TIMELAPSE) İstanbul'da 'Süper Ay' (TIMELAPSE) İstanbul'da 'Süper Ay'
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miniklerin 'Süper Ay' heyecanı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:38 Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimi başladı! Tek aday Mehmet Büyükekşi
12:18 Fenomen Duygu Özaslan'ın gelinliğinin altına giydiği 17 bin TL'lik ayakkabı gündem oldu
12:16 Ailesine kızıp evi ateşe verdi! Feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti
12:11 Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı
12:08 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu
11:51 Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü
11:45 Ebru Şancı Öztürk'ten yok artık dedirtecek sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir, paranın yüzü sıcaktır"
11:43 Sığınmacı kampı savaş alanına döndü! Kahramanmaraş Valiliği'nden ilk açıklama yapıldı
11:41 Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi
11:38 Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde şaşırtan isim! Küs oldukları sanılıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 12:46:54. #1.12#
SON DAKİKA: Miniklerin 'Süper Ay' heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement