Miniklerin tasarım beceri atölyesinde halı dokuması devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Miniklerin tasarım beceri atölyesinde halı dokuması devam ediyor - Son Dakika

Miniklerin tasarım beceri atölyesinde halı dokuması devam ediyor

7 saat önce

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında büyük önem verdiği Tasarım Beceri Atölyeleri projesi Düzce'de Çilimli Anaokulu'nda başarıyla uygulanıyor.

Miniklerin tasarım beceri atölyesinde halı dokuması devam ediyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında büyük önem verdiği Tasarım Beceri Atölyeleri projesi Düzce'de Çilimli Anaokulu'nda başarıyla uygulanıyor. Okul yönetimi tarafından oluşturulan Halı Dokuma Atölyesi'nde minikler tasarım becerilerini halı dokuyarak sergiliyor.


Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu'nda büyük önem verdiği Tasarım Beceri Atölyeleri öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler olmalarını, yeteneklerini keşfetmelerini, düşünmelerini, tasarlayıp üretmelerini sağlıyor. Çilimli Anaokulu öğrencileri de Halı Dokuma Atölyesi sayesinde kendi halılarını tasarlamaya devam ediyor. Halı Atölyesinde çocuklar yeni desenler öğrenmeye devam ettikçe yeteneklerini pekiştiriyor ve geliştiriyor. Öğrencilerin atölye süresince el sanatlarına ilgilerinde çoğalma ve küçük kas kullanımı, el-göz koordinasyonu sağlama, estetik, dikkat alanlarında gelişimleri sağlanıyor. Öğrenciler atölye dolayısıyla kültürel mirasımız olan Halı dokuma mesleğini tanıdılar ve meslek hakkında bilgiler edinip yaşadıkları deneyimleri arkadaşları ile paylaştı. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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