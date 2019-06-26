Miniklerin Türk Bayrağı ile duygulandıran o anları
14 dakika önce
Tokat'ta ellerinde Türk Bayrağı ile 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atarak yürüyen miniklerin o anları kameralara yansıdı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
'ta ellerinde Türk Bayrağı ile 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atarak yürüyen miniklerin o anları kameralara yansıdı.
Tokat'ın Almus
ilçesinde çocukların ellerinde Türk Bayrağı ile yürüyüş yaptığını gören vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kameraya yansıyan görüntülerde önde bir çocuğun arkalarında ise 4 çocuğun Türk Bayrağı açarak 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' şeklinde slogan atması yer aldı. Sosyal medyada paylaşılmaya başlayan video izleyenleri duygulandırırken, çocukların oyunlarında bile vatan sevgisi ile dolu olduğunun göstergesi olarak yorumlandı. O anları yakalayan Mehmet Mansur Aytaç, sosyal medya hesabında "Normal oyunlarını bile vatan aşkı üzerine kuran, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diyerek bayrak açan Almus'lu çocuklarımız. Başka ülkede yaşayamam" şeklinde paylaşımda bulundu. - TOKAT
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